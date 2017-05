Während US-Präsident Trump seine Entscheidung zur Entlassung von FBI-Chef Comey bekräftigt, bekommt das Weiße Haus Gegenwind vom FBI. Der Comey-Nachfolger wiederspricht der Regierung gleich in mehreren Punkten.

US-Präsident Donald Trump hat die Entlassung von FBI-Direktor James Comey nach eigenen Worten unabhängig von der Empfehlung seines Vizejustizministers geplant. Er habe sich zu diesem Schritt bereits entschlossen gehabt, bevor er am Montag mit Justizminister Jeff Sessions und dessen Stellvertreter Rod Rosenstein zusammengetroffen sei, sagte Trump am Donnerstag in einem Interview des Senders NBC News.

Das Weiße Haus hatte zuvor erklärt, Trump habe Sessions und Rosenstein nach ihrer Meinung über Comey gefragt und dann auf deren Empfehlung gehandelt.

Nach der Entlassung Comeys äußerten führende Demokraten den Verdacht, Trump seien die FBI-Ermittlungen unter Comey zu mutmaßlichen Verstrickungen mit Russland während des Wahlkampfs zu heiß geworden. Trump wies den Vorwurf schon am Mittwoch zurück. Am Donnerstag legte er gegen Comey im Sender NBC nach: "Er ist ein Großkotz. Das FBI war in Turbulenzen."

Der geschäftsführende Nachfolger von Comey hat derweil der US-Regierung vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats die Stirn geboten. Andrew McCabe widersprach der Darstellung des Weißen Hauses in einer Anhörung am Donnerstag in mehreren zentralen Punkten.

Anders als die Regierung misst McCabe den Ermittlungen der Bundespolizei ...

