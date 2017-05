Die Grünen stecken in einer Krise. Das bekommen sie kurz vor der NRW-Wahl besonders zu spüren. Die Polit-Prominenz aus Berlin reist extra an, um das Schlimmste zu verhindern. Mit dabei: die Geheimwaffe aus dem Norden.

Robert Habeck steht mit olivgrünem T-Shirt und dunklem Blazer entspannt in der Sonne, den Blick zufrieden auf die Bühne gerichtet. Er ist der neue Goldjunge der Grünen. Fast 13 Prozent konnte er bei den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein am vergangenen Sonntag für die gebeutelte Ökopartei holen. Aber heute steht er nicht an der Elbe im hohen Norden, sondern in der Schildergasse im Herzen Kölns und läutet den Wahlkampfendspurt im nächsten Bundesland ein. Drei Tage vor den Wahlen ist er mit der Grünen Berliner Polit-Prominenz in die Stadt am Rhein gekommen, um auf den letzten Metern noch Wähler für die Grünen zu mobilisieren. Gemeinsam mit den Vorsitzenden Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt, begleitet von Claudia Roth, wollen sie versuchen, das Schlimmste zu verhindern: das Ausscheiden der Grünen aus dem Düsseldorfer Landtag.

Von Traumwerten wie in Schleswig-Holstein können die Grünen mit ihrer Spitzenkandidatin Sylvia Löhrmann in Nordrhein-Westfalen nur träumen. Sie folgen in den Umfragen eher dem Bundestrend: Nach der neusten Prognose des Wahlforschungsinstituts INSA kommen sie auf nur noch sieben Prozent. Für eine Neuauflage der jetzigen Rot-Grünen Regierung reicht es schon lange nicht mehr, nun ist noch nicht einmal der Wiedereinzug in den Landtag sicher. Das hätte fatale Signalwirkung für die bevorstehenden Bundestagswahlen im September, gilt die Wahl im bevölkerungsreichsten Bundesland doch als Blaupause für den Bund.

Wie eng das Schicksal der Grünen in NRW mit den Bundesgrünen verknüpft ist, zeigt das Beispiel Schleswig-Holstein. Habeck hatte gemeinsam mit Spitzenkandidatin Monika Heinold ganz bewusst Wahlkampf damit gemacht, dass man sich in Kiel von "denen in Berlin" absetze. Erst im Januar hatte sich der gebürtige Lübecker bei der Urwahl der Grünen für die Spitzenkandidatur im Bund beworben, war dem Vorsitzenden Özdemir dann aber knapp unterlegen. "Diese Eigenständigkeit fehlt den Grünen hier in NRW natürlich", sagt Habeck in Köln. Man könne sich nicht ausreichend vom Bund absetzen. Einer der Gründe für das Umfragetief der Grünen ist laut Experten wie Politikwissenschaftler Gero Neugebauer nämlich das wenig markante Spitzenduo Özdemir und Göring-Eckardt. ...

