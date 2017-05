FXStreet - EUR/USD aktueller Kurs: 1,0873. Der EUR/USD beendete den Tag nahezu unverändert bei 1,0873, aber vorher erreichte er ein neues 2-Wochentief bei 1,0838. Nach dem verhaltenen Tagesstart kam mit den besser als erwarteten US Daten Bewegung in den Kurs. Die wöchentlichen Arbeitslosenunterstützungen fielen auf den tiefsten Stand seit 28 Jahren. Das Ergebnis betrug in der Woche zum 6. Mai 238K, während die Prognose 245K betrug. Dies spricht für eine anhaltende Stärke des Arbeitsmarktes. Der ...

