Die Heizölpreise ziehen am Freitag neuerlich leicht an. Heizöl wird rund 0,2 Cent bzw. Rappen je Liter teurer gehandelt als am Donnerstag. Nach einer turbulenten Handelswoche mit 6-Monats-Tief am Montag hat sich das Marktgeschehen spürbar abgekühlt. Die Heizölnachfrage geht preisbedingt zurück, bleibt aber auf einem für die Jahreszeit bemerkenswert hohen Niveau. Weltmarktseitig gab es seit Dienstag ...

