Zürich - Die Sportplattform Eurosport und CA Technologies, Anbieter für Technologie- und Software-Lösungen, haben eine Kooperation geschlossen, die ein plattform-übergreifendes Sponsoring sowie eine ganzheitliche technologische Zusammenarbeit umfasst.

Wesentlicher Bestandteil der Partnerschaft ist die Kreation eines einzigartigen Second-Screen-Erlebnis für Radsportfans, das noch während des aktuell laufenden Giro d'Italia bei Eurosport verfügbar sein wird. Mit dem Einsatz der beiden CA Technologies-Produkte CA API Management sowie App Experience Analytics wird Eurosport Radsportfans bei dem Giro d'Italia und weiteren Radsportevents der Saison zum ersten Mal eine interaktive Live-Karte mit Echtzeitdaten der Fahrer anbieten können. Die neuen Funktionen werden in die existierenden Eurosport-Apps und Web-Angebote integriert.

Spezifische Fahrerdaten ausgewählter Profis

Radsportfans können so stets die Fahrer im Peloton tracken und in Echtzeit jede Änderung im Renngeschehen direkt mitverfolgen. Von ausgewählten Profis stehen zudem spezifische Fahrerdaten wie Geschwindigkeits- und Höhenangaben, Trittfrequenz und Herzfrequenz sowie die Tretleistung in Watt, zur Verfügung. Eurosport wird die neu gewonnenen Daten per Grafik auch in die TV-Live-Berichterstattung einbinden und somit den Experten und Zuschauern eine tiefere Analyse des Renngeschehens als je zuvor ermöglichen.

CA API Management ermöglicht die Datenintegration wie das Live-Tracking der Fahrer und die Echtzeitdaten der Profis in der neuen interaktiven Karte sowohl in den Eurosport Mobile-Apps als auch per Webapplikation. Für eine grossartige User Experience bietet CA App Experience Analytics Eurosport zudem transparente Einblicke in die aktuelle Nutzung, um Funktionen wie App-Design oder Navigation stetig zu optimieren. Die übermittelten Informationen tragen zudem zur Verbesserung der Stabilität und Performance bei.

