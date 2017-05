Nordkorea hat wieder eine Rakete abgeschossen. Das berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit).

Es handele sich vermutlich um eine ballistische Rakete, hieß es in dem Bericht. Militärische ballistische Raketen gehören zu den Boden-Boden-Raketen. Schon in der Vergangenheit hatte Nordkorea immer wieder mit solchen Raketentests für internationale Verärgerung gesorgt. Das Land will damit seine militärische Stärke unter Beweis stellen.