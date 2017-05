Bei einem Zugunglück in Griechenland sind am Samstagabend mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Mindestens zehn Personen sollen verletzt worden sein, fünf davon schwer, hieß es in Medienberichten unter Berufung auf die örtliche Polizei.

Demnach war der Zug bei Adendro in der Nähe von Thessaloniki entgleist. Er war auf der Strecke zwischen Athen und Thessaloniki unterwegs und prallte nach der Entgleisung teilweise in ein Wohngebäude. Rund 100 Menschen sollen an Bord gewesen sein.