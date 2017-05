Erneuerbare Energien wie die Photovoltaik sind für Bergbau-Unternehmen mit netzfernen Förderstätten eine attraktive Lösung zur Senkung ihrer Energiekosten. Das meldet die Unternehmensberatung Thenergy.Bergbau in netzfernen Regionen und erneuerbare Energien finden immer mehr zueinander, meldet die auf Microgrids spezialisierte Unternehmensberatung Thenergy. Das gelte vor allem für Photovoltaik-Kraftwerke in Afrika und Australien sowie für Windanlagen in Kanada und Südamerika. Beispiele finden sich in aktuellen Unternehmensmeldungen. Iamgold beispielsweise will seine Essakane-Goldmine in Burkina ...

