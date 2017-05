Changzhou, China (ots/PRNewswire) - Die mit Panels von Trina Solar betriebene Sunshine Coast Solar Farm in Valdora mit einer Leistung von 15 Megawatt (MW) wird Mitte 2017 vollständig betriebsbereit sein.



Mit der Sunshine Coast Solar Farm wird das lokale Sunshine Coast Council zur ersten lokalen Regierung Australiens, die 100 Prozent des Stromverbrauchs sämtlicher Einrichtungen und Betriebe durch erneuerbare Energie ersetzt. Durch den Solarpark, der sich vollständig im Besitz des Council befindet, dürfte die Organisation auf Basis der heutigen Strompreise nach Abzug aller Kosten über einen Zeitraum von 30 Jahren bis zu USD 22 Millionen einsparen.



Downer hatte den Auftrag für die Planung, Errichtung sowie den Betrieb und die Instandhaltung der Sunshine Coast Solar Farm erhalten und beauftragte Trina Solar mit der Lieferung von 57.000 Stück der Photovolatik-Solarpanelmodule Duomax PEG14 mit einer Leistung von 315 W.



Der Park ist das fünftgrößte installierte Solarkraftwerk des Landes auf einer Fläche von 24 Hektaren in einem Gebiet von Valdora, das heftigen Winden und extremen Wetterbedingungen wie Wirbelstürmen ausgesetzt ist. Das Duomax-Modul wurde wegen seiner robusten mechanischen Eigenschaften ausgewählt, durch die es extremen Wetterbedingungen standhalten kann. Es hat die durchschnittliche Industrieleistung konsequent übertroffen und die Garantie erreicht die geplante Lebensdauer von 30 Jahren für das Solarkraftwerk. Duomax verfügt über eine einzigartige Modularchitektur, die über eine Doppelverglasung und eine rahmenlose Konstruktion verfügt, wodurch eine verbesserte Produktsicherheit und -leistung möglich ist. Das Produkt ist spezifisch dazu konzipiert, um die Stromgestehungskosten (LCOE) zu senken, angekurbelt durch die tiefere Degradationsrate, und ermöglicht BoS-Einsparungen (Balance of Systems) auf Systemebene, wodurch es die bevorzugte Wahl für Entwickler ist.



Frau Helena Li, President, Asia Pacific und Middle East, Trina Solar, sagte: "Es ist uns eine große Freude, erneut mit Downer zusammenzuarbeiten, um einen Meilenstein für die australische Versorgungsindustrie zu schaffen - die Sunshine Coast Solar Farm ist eines der ersten Projekte, das auf dem 1.500-V-Ratingsystem bereitgestellt wird. Wir sind stolz darauf, dass wir der Region beim Übergang zu einer sauberen Energiewirtschaft geholfen haben.



"Wir freuen uns, dass wir unsere Beziehungen mit Partnern wie Trina Solar weiter ausbauen können, um große Projekte im Bereich erneuerbare Energie zu realisieren und unsere führende Position in diesem Bereich aufrechtzuerhalten", sagte Trevor Cohen, Executive Director, Downer Utilities.



Die Spitzenleistung der Sunshine Coast Solar Farm beläuft sich auf 15.000 Kilowatt Solarstrom. Damit werden die Verwaltungsgebäuden, Wassersportzentren, Gemeindeeinrichtungen und Veranstaltungssäle des Councils sowie Ferienparks, Bibliotheken, Kunstgalerien und Sportanlagen mit Strom versorgt. Der jährlich generierte Strom reicht aus, um ca. 5.000 Haushalte zu versorgen.



Über Trina Solar Limited



Trina Solar Limited ist ein weltweit führender Anbieter von Photovoltaikprodukten, -Lösungen und -Services. Das Unternehmen wurde 1997 als Systemintegrator gegründet und ist heute Vorreiter für smarte Energie. Dabei arbeitet Trina Solar eng mit Handwerkern, Handel, Energieversorgern und Projektentwicklern auf der ganzen Welt zusammen. Die prägende Stellung des Unternehmens in der Solarbranche gründet sich auf Innovationsstärke, herausragende Produktqualität, vertikal integrierte Prozesse und Verantwortung für die Umwelt. Nähere Information finden Sie unter www.trinasolar.com.



