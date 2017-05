Neuer Meilenstein für die Zusammenarbeit von Aral und Rewe: Der Tankstellenmarktführer eröffnet die 100. Tankstelle mit Rewe To Go-Shopkonzept. Nach rund dreiwöchigem Umbau dominiert ab heute an der Jubiläumsstation von Nancy Sporbert an der Boschetsrieder Straße in München ein anderes Warenangebot. Rewe To Go: Mehr Frische, mehr Auswahl, viel Komfort beim...

Den vollständigen Artikel lesen ...