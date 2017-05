Mit einer Philosophie der Partnerschaft mit Erzeugern, anstatt einfach nur einen Service zu liefern, war es eine leichte Entscheidung für Bayer, vor kurzem die ganze Melonenlieferkette für Wassermelonen und Melonen bei einem Feldtag in Griffith, New South Wales, Australien zusammenzubringen. Tatsächlich arbeitet Bayers Gemüsesaatunternehmen an einem Thema "Your Farm....

Den vollständigen Artikel lesen ...