Zürich - Die CEO-Volatilität ist mit 12,7 % in der Schweiz erheblich niedriger als im Vorjahr (17,6 %). Dies zeigt die «2016 CEO Success Study» von Strategy&, der Strategieberatung von PwC. Konzernchefs in der Schweiz bringen besonders viel internationale Arbeitserfahrung mit. Frauen bleiben in den Chefetagen eine Ausnahme. Weltweit steigen die CEO-Demissionen aus ethischen Gründen.

Strategy& untersucht in der neuen «2016 CEO Success Study» die Veränderungen an der Spitze der 2500 grössten börsenkotierten Unternehmen weltweit. Die Ergebnisse zeigen, dass ein insgesamt positives wirtschaftliches Umfeld zu mehr Kontinuität in den Chefetagen führt. Der Anteil Frauen bleibt auf Führungsebenen weiterhin gering.

Wieder mehr Kontinuität in den Chefetagen

Im vergangenen Jahr wurden in der Schweiz lediglich 12,7 % aller CEO-Posten neu besetzt. 2015 lag die Wechselquote noch bei 17,6 %. «Die niedrige CEO-Fluktuation ist auf das insgesamt gute wirtschaftliche Umfeld sowie die generell positive Performance der Unternehmen zurückzuführen. Auch externe Unsicherheitsfaktoren wie ein turbulentes politisches Umfeld führen zu mehr firmeninterner Kontinuität», ...

