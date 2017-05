Zürich - Die Zweifel Pomy-Chips AG hat 2016 mit einem Umsatz von 210.5 Mio Franken ein leicht besseres Ergebnis als im Vorjahr (209.9 Mio) erreicht und damit das beste Resultat der Firmengeschichte geschrieben. In den nächsten Jahren will das Familienunternehmen rund 40 Mio Franken in den Um- und Ausbau der Produktion in Spreitenbach investieren.

Mit einem Bruttoumsatz von 210.5 Mio Franken konnte das Familienunternehmen das Vorjahresergebnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...