FXStreet - EUR/USD aktueller Kurs: 1,0974. Der EUR/USD erreichte am Montag sein Hoch bei 1,0989, während der Greenback weiter unter den schlechten US Daten vom Freitag zu leiden hatte. Mit dem frühen amerikanischen Handel am Montag enttäuschte der New Yorker Empires State Herstellungsindex, da dieser auf -1,0 fiel, während die Prognose bei 7,0 lag. Der Rückgang des Dollar legte nach der Veröffentlichung des US NAHB Immobilienmarktindex eine Pause ein, da das Vertrauen der Baubranche im Mai von ...

