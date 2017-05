In naher Zukunft werden wir in vielen Bereichen mit Robotern arbeiten; in den Sektoren Logistik, Industrie, Medizin bis hin zum privaten Umfeld. Experten gehen davon aus, dass bis 2025 der Weltmarkt von Robotik und Automation einen Wert von 1,2 Billionen USD haben wird.

Zwar gibt es auch Bedenken, wenn Maschinen und Roboter den Mensch als Arbeitskraft ersetzen, doch die Vorteile sind verlockend und überwiegen. Roboter brauchen weder Schlaf noch Essen, arbeiten präzise und effizient.

Im medizinischen Bereich ist der positive Einsatz von Robotern unumstritten. Sie werden die Behandlungsmethoden von Kranken und Verletzen massiv verändern. Mit einiger weiser Voraussicht, können Roboter zu einer großen Hilfe werden, ohne dabei die Menschlichkeit zu vernachlässigen. Hier einige Beispiele, wie Roboter das Gesundheitswesen revolutionieren werden.

Chirurgische Eingriffe

In Krankenhäuser werden vermehrt Roboter bei operativen Eingriffen eingesetzt werden. Die Möglichkeiten sind enorm. Der Operateur hat zwar stets die volle Kontrolle über das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...