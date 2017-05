Wenn Manager zu Kriminellen werden oder dessen verdächtig sind, hilft nur noch ein guter Anwalt. Das WiWo-Ranking zeigt, welche die besten Anwälte im Bereich Compliance sind.

Als Heribert Fastenmeier seinen Job im Klinikum Ingolstadt antrat, hatte Helmut Kohl gerade ein paar Amtsmonate als Bundeskanzler hinter sich, war die DDR noch lange nicht Geschichte, und der Hamburger SV schickte sich an, die beste Fußballmannschaft Europas zu werden. 34 Jahre lang arbeitete Fastenmeier in der Klinik der Audi-Stadt, davon 14 Jahre als Geschäftsführer. Vor einigen Tagen wurde der 62-Jährige verhaftet, sitzt nun in U-Haft - und der Pressesprecher der viertgrößten bayrischen Klinik gleich mit ihm.

Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft Ingolstadt: Verdacht auf Untreue und Beihilfe. Ermittelt wird insgesamt gegen mindestens zwölf Verdächtige, unter anderem wegen Bestechlichkeit, Bevorzugung von Familienmitgliedern bei Auftragsvergaben, wegen Flügen auf Klinikkosten und der Vergabe von Gutachter- und Beraterverträgen. Anhaltspunkte dazu soll ein Wirtschaftsprüfergutachten geliefert haben, die Staatsanwälte hatten die Geschäftsräume schon Ende vergangenen Jahres durchsucht.

Eine solch harte Gangart in Wirtschaftssachen war früher eher unüblich. Doch Compliance - das Einhalten von Gesetzen durch Unternehmen - spielt seit den Börsenskandalen der 2000er-Jahre und der Finanz- und Wirtschaftskrise nach 2008 eine immer wichtigere Rolle. Wohl auch, weil es sich finanziell lohnt: Die gegen Manager und Unternehmen verhängten Strafen bringen Millionen in die Staatskassen, entsprechend wurden Staatsanwaltschaften aufgestockt. München, Frankfurt, Düsseldorf, Bochum und Bielefeld haben Schwerpunktstaatsanwaltschaften, die besonders rührig sind und obendrein als Karrieresprungbrett für Staatsanwälte gelten.

Für die verdächtigten Manager oder Mitarbeiter ist eine Verhaftung mit U-Haft bitter. "Eine Nacht im Gefängnis erschüttert das größte Managerego bis in die Grundfesten", sagt Wirtschaftsstrafverteidiger Jürgen Wessing von Wessing & Partner. Als Thomas Middelhoff, Exchef von Bertelsmann und der Karstadt-Nachfolgefirma Arcandor, 2014 wegen Untreue und Steuerhinterziehung zu drei Jahren Haft verurteilt und direkt ins Gefängnis gebracht wurde, war das ein Signal für alle Manager. Staatsanwälte kennen kein Pardon. Anwälte wie Wessing müssen ihren Mandanten in der Ausnahmesituation dann erst einmal eher psychologische Betreuung als Juristenrat geben - und sind obendrein permanenter Anlaufpunkt für verzweifelte Familienangehörige, die ebenso wenig mit der neuen Situation umgehen können.

Fastenmeiers Verteidiger ist André Szesny ...

Den vollständigen Artikel lesen ...