Für diese Maßnahme zum beruflichen Quereinstieg wechselten sich für jeden jeweils eine Woche Theorie- und Praxisunterricht an der Bundesfachschule Kälte-Klima-Technik mit drei bis vier Wochen Arbeit in den Betrieben ab. Zum Abschluss des ersten Kurses konnten Geschäftsführer Jörg Peters und die Dozenten in einer kleinen Feierstunde die Zertifikate aushändigen. Für einen Teil der Gruppe steht schon jetzt fest, sich in der Kältetechnik weiter zu qualifizieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...