Church & Dwight ist eine von diesen Aktien, die irgendwie immer zu teuer sind… und doch weiter steigen. Mittlerweile 21 Anhebungen in Folge, also auf dem Weg zum Aristokraten - und das bei einer nicht nur im Sektor-Vergleich eher niedrigen Ausschüttungsquote von etwas über 40%. Die Dividendenrendite des Haushaltswaren-Konzerns ist mit 1,6% indes sehr bescheiden. Aber bei einem Unternehmen, das in den letzten zehn Jahren sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn je Aktie kontinuierlich und ohne einen einzigen Aussetzer zugelegt hat, gibt's eben keine Risikoprämien zu kassieren.

