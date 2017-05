Die Börse in Frankfurt hat am Mittwochmittag Kursverluste verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.760 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Minus von 0,35 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

An der Spitze der Kursliste stehen die Anteilsscheine von Thyssenkrupp stark im Plus, gefolgt von den Wertpapieren der Deutschen Lufthansa und von SAP. Der indische Konzern Tata Steel hatte zuvor ein weiteres Hindernissen einer Stahlfusion mit Thyssenkrupp überwunden: Man habe eine grundsätzliche Einigung über den Umgang mit Pensionsverpflichtungen erzielt, hatte Tata Steel am Dienstagabend mitgeteilt. Die Aktien von Vonovia, Fresenius Medical Care und RWE rangieren gegenwärtig am Ende der Liste.