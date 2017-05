Zürich - Oliver Wyman und Policen Direkt haben erstmals die weltweite InsurTech-Szene analysiert. Der Befund: Mehr als 1000 Start-ups sind in der Versicherungsbranche aktiv - doch längst nicht alle sind strategisch gut positioniert. Viele lukrative Felder werden vernachlässigt, echte Disruption ist selten. Dagegen sind andere Geschäftsmodelle trotz begrenzten Ertragspotenzials schon überbesetzt. Allerdings steht der Branche eine zweite Welle der InsurTech-Bewegung mit erfolgsversprechenderen Ansätzen bevor. Dies geht aus einer Analyse der InsurTech-Szene durch das Beratungsunternehmen Oliver Wyman und Policen Direkt hervor.

Wer kennt Zhong An? Nicht allzu viele Europäer dürften hier die Hand heben. Dabei ist die Rede von einem Riesen: Mehr als 450 Millionen Kunden gewann der Online-Versicherer aus Shanghai nach eigenen Angaben, seit er 2013 startete. Bestens ausgestattet mit umgerechnet 930 Millionen Dollar Investorengeld ist das InsurTech bereit zum Sprung von China in den Weltmarkt. An einem einzigen Tag im November 2016 verkaufte der Low-Cost-Anbieter 210 Millionen Policen - mehr als mancher Traditionsversicherer in einem Jahrzehnt.

"Es ist eine reine Frage der Zeit, bis Unternehmen wie Zhong An die europäischen Märkte bearbeiten", sagt Dietmar Kottmann, Insurance-Partner bei Oliver Wyman. Als Co-Autor der globalen InsurTech-Studie beleuchtet er detailliert die internationalen Digitalstrategien in der Versicherungswirtschaft. Mächtige Investoren von Ping An über Alibaba bis hin zu Tencent stehen hinter Zhong An, der Börsengang ist bereits geplant. Zudem kopiert Zhong An die erfolgreiche Strategie von Amazon: Wie Amazon Web Services weltweit führende Cloud-Lösungen anbietet, vermarktet Zhong An Technologies spezifische digitale Versicherungslösungen. Ein Geschäftsmodell, das sich einfacher internationalisieren lässt als der Versicherungsvertrieb. "Häufig treiben Investoren die Internationalisierung", sagt Kottmann.

Das Rennen um den weltweiten Versicherungsmarkt scheint eröffnet. InsurTechs greifen an mit IT-Know-how entlang der gesamten Wertschöpfungskette - von Angebot über Vertrieb bis zum Betrieb. "Während die meisten Versicherungsunternehmen InsurTech-Aktivitäten in ...

