FXStreet - EUR/USD aktueller Kurs: 1,1150. Die Risikoaversion scheint die Finanzmärkte am Mittwoch fest im Griff gehabt zu haben, während die US Vermögenswerte mit den jüngsten Trump-Russland Kontroversen stark unter Druck standen. Die amerikanische Währung trat zum Beginn des Tages auf der Stelle, aber letztendlich musste sie mit der Öffnung der Wall Street kapitulieren, da der Dow Jones in den ersten Handelsminuten um 100 Punkte einbrach. Der EUR/USD erlebte eine Abwärtskorrektur zur 1,1081, ...

