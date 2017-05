Mit den Anlagen will der Konzern die lokale Herstellung von kundenspezifischen High-End-Lösungen für die Kunststoff-, Beschichtungs- und Druckfarben-Märkte in China sicherstellen und dabei die Vorlaufzeiten verkürzen. Die beiden Anlagen, die am Clariant-Standort in Zhenjiang, China, entstehen, nehmen den Betrieb voraussichtlich 2018 auf.

Starke Nachfrage in Region Asien-Pazifik

Durch diese Investition fügt die Geschäftseinheit Additives ihre ersten zwei eigenständigen Produktionsanlagen dem bestehenden regionalen Netzwerk des Konzerns an kommerziellem und technischen Support hinzu. Das Unternehmen ist dadurch besser in der Lage, die stark gewachsene Nachfrage nach innovativen und nachhaltigen Lösungen in Asien zu bedienen. So rechnet das Unternehmen für den Markt der wasserbasierter Beschichtungen in der Region ...

