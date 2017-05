Der Gewinn vor Sondereinflüssen stieg um 14,5 % auf 1,2 Mrd. Euro. Der Gesamtumsatz des Konzerns stieg um 5,3 % auf knapp 3,9 Mrd. Euro. Laut Merck trugen alle drei Unternehmensbereiche - Healthcare, Life Science und Performance Materials - zum Umsatzwachstum bei. Neben dem starken Pharmageschäft in Asien und postiven Währungseffekten in Lateinamerika profitierte das Unternehmen auch von einer Meilensteinzahlung von Pfizer für die Entwicklung des Medikaments Bavencio. An dem gerade in den USA zugelassenen Krebsmedikament arbeiten beide Pharmakonzerne ...

