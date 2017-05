... die nächste Woche wieder runter. Grund für den zwischenzeitlichen Anstieg waren wieder aufflammende Gerüchte bezüglich einer Übernahme durch die Lufthansa. Dazu schrieb Helmut Gellermann im Frankfurter Tagesdienst am 10. Mai: Seit fast einer Woche ist die Aktie der defizitären Fluggesellschaft immer besser in Schwung gekommen, weil auf eine Übernahme durch die Deutsche Lufthansa spekuliert wird. Zuvor war eben diese Spekulation, an der wir uns beteiligt hatten, zum Erliegen gekommen. Die Andeutungen des Lufthansa-Chefs, dass noch "drei Dinge aus dem Weg zu räumen" seien, waren der Startschuss für eine schnelle runde Verdopplung des Aktienkurses. Dazu trug gestern auch bei, dass Großaktionär Etihad Airways den langjährigen Vorstandschef James Hogan ins Abseits komplimentierte und Ray Gammell (zunächst auf vorübergehender Basis) als neuen Boss von Air Berlin installiert hat. Die Hinweise, dass die aktuelle Spekulation eine dünne Basis hat (gemessen an den gehandelten Stückzahlen), sind für wendige Privatanleger wenig relevant. Wir sehen heute von einem Rückkauf ab. br/>

