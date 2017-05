Der Fall Petrobras ist der größte Korruptionsskandal in der Geschichte Brasiliens. Eine mögliche Verwicklung von Präsident Michel Temer belastet nun auch die Währung und Börse des Landes.

Eine mögliche Verwicklung von Brasiliens Präsident Michel Temer in den Korruptionsskandal um den Ölkonzern Petrobras hat am Donnerstag die brasilianische Währung und die Börse abstürzen lassen. Der Real stürzte um rund sieben Prozent, die Börse in Sao Paulo um über zehn Prozent. Nach einem Bericht der Zeitung "O Globo" stimmte Temer der Zahlung von Schweigegeld an einen potenziellen Zeugen zu. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...