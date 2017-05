ZURICH (Dow Jones)--Dank erster zaghafter Erholungsansätze an der Wall Street haben die Aktienkurse in der Schweiz ihre Talfahrt des Vortages am Donnerstag zumindest verlangsamt. Für eine Gegenbewegung nach der von den Skandalen um Donald Trump ausgelösten Verkaufswelle reichte es aber noch nicht. Der SMI verlor 0,7 Prozent auf 8.938 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursverlierer und sieben -gewinner gegenüber, unverändert schlossen nur Actelion. Umgesetzt wurden 80,85 (zuvor: 75,24) Millionen Aktien.

Händler sprachen von vereinzelten Schnäppchenkäufen, von denen Aktien aus dem am Mittwoch stark gebeutelten Finanzsektor profitierten. Neben Julius Bär gingen Zurich Insurance und Swiss Life mit kleinen Gewinnen aus dem Tag. UBS und Credit Suisse gaben dagegen um 0,8 bzw, 0,9 Prozent nach. Etwas Druck dürfte bei Credit Suisse davon gekommen sein, dass die Aktionäre auf der Generalversammlung am Donnerstag die geplante Kapitalerhöhung um 4 Milliarden Franken abgenickt hatten. Die Bank hatte sie am 26. April angekündigt, um damit auf einen Börsengang des Schweiz-Geschäfts verzichten zu können.

Ohne neue Nachrichten zogen Richemont um 1,1 Prozent an und waren damit Tagessieger im SMI. Am Ende lag das Pharmaschwergewicht Roche mit einem Minus von 1,4 Prozent.

