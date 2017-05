FXStreet - EUR/USD aktueller Kurs: 1,1085. Der Dollar Abverkauf kam am Donnerstag zum Erliegen, aber zuvor wurde ein neues Monatstief gegenüber den wichtigsten Konkurrenten erreicht. Der EUR/USD bildete sein Hoch bei 1,1171 und anschließend ging es mit dem frühen US Handel hinab zur 1,1103. Ermöglicht wurde dies durch den Abbau der Verluste an den US Aktienmärkten und die positiven US Daten, welche die negative Stimmung verringerten. In den USA fielen die Erstanträge auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...