Das europäische Forschungsprojekt gibt konkrete Empfehlungen an Investoren für den Bau von Photovoltaik-Kraftwerken. Unter anderem wurde ein Analysetool entwickelt, dass die Stromkosten durch Simulation verschiedener Risikoszenarios berechnetDer Abschlussbericht eines zweijährigen europäischen Forschungsprojektes unter Beteiligung von TÜV Rheinland wurde am Freitag vorgestellt. Ziel von "Solar Bankability" war es, die technischen Risiken bei Photovoltaik-Kraftwerken zur Stromerzeugung zu reduzieren, um so das Vertrauen von Investoren und Versicherer zu steigern, wie der Prüfdienstleister mitteilte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...