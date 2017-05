Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in St. Gallen in der Schweiz und ist für seine Präzision bekannt, insbesondere der hochpräzisen Produktion von Faltschachteln für pharmazeutische Produkte. Hinzu kommt sein Engagement für die Produktion exakter Markenfarben mit Esko Equinox als dem Referenzmaßstab für das Drucken im erweiterten Farbraum.

Vergleich mit der KFZ-Branche

"Wir wollen in der Lage sein, der Pharma-Industrie alle benötigten Verpackungsleistungen anzubieten", sagt Inhaber und CEO Stefan Kuhn. "Das ist wie in der Kraftfahrzeugindustrie, wo ein Unternehmen beispielsweise über die gesamte Lieferkette hinweg ebenfalls unterschiedliche Produkte bereitstellt. Wir machen das gleiche, nur eben mit Verpackungen für pharmazeutische Produkte." In diesem Sinn deckt der Verpackungsspezialist für seine Kunden das gesamte Portfolio, angefangen beim Verpackungsentwurf und das Datenmanagement über komplexe Druckprojekte und Verarbeitungen bis zum Liefermanagement und Sicherheitsleistungen, ab.

Mit innovativer Technologie fit für die Zukunft

Die Firmenphilosophie unterstützt die Pharmakompetenz des Unternehmens sowie die übernommene Verpflichtung, sich durch kontinuierliche Investitionen in die neuesten innovativen Technologien den Herausforderungen der Zukunft zu stellen. Markus Naegeli, Leiter Marketing und Verkauf bei K+D, sagt: "Kartons für die Pharma-Industrie sind unsere Passion. Wir wollen die innovativsten Technologien nutzen, um unsere Hauptmärkte - Pharma und Kosmetik - zu bedienen. Daher arbeiten wir in unserer Druckvorstufe seit Jahren mit den Druckvorstufenlösungen von Esko, wie WebCenter und Color Engine."

Nachdenken über Digitaldruck

Ein wichtiger Trend, den Stefan Kuhn und sein Team immer im Blick haben, sind die neuesten digitalen Drucktechnologien. Naegeli betont: "Wir wollten wirklich in den Digitaldruck investieren. Wir haben viel Zeit damit verbracht, Digitaldruckmaschinen zu prüfen. Doch die Technologie ist noch nicht so weit, dass sie alle Druckanforderungen für pharmazeutische Verpackungen erfüllt."

Offset immer noch stark

Daher hat sich das Unternehmen entschieden, weiter auf den Offsetdruck zu setzen, gleichzeitig aber den Weg für den Digitaldruck zu ebnen. Für seine Verpackungsproduktion hat K+D eine neue 708 LTTLV Evolution von Manroland gekauft, die mit acht Farbwerken, zwei Lackwerken und einer Kaltfolierungseinheit die größte 8-Farben-Druckmaschine in der Ostschweiz ist. Sie schafft in einem ...

