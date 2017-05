Der Deutsche Wetterdienst hat vor schweren Gewittern in Ostbayern und Thüringen gewarnt. Durch das Unwetter könne es zu Schäden an Gebäuden, Autos und landwirtschaftlichen Kulturen durch Hagelschlag kommen, teilte der Wetterdienst am Freitag mit.

Zudem könnten Bäume entwurzelt werden, Dachziegel oder andere Gegenstände herabstürzen sowie Keller und Straßen überflutet werden. Örtlich könne es zu Blitzschäden kommen. Die Warnung gilt zunächst bis in die Nacht. Eine Verlängerung der Warnungen oder eine Ausdehnung auf weitere Gebiete sind möglich.