Zürich - Der Luxusgüterkonzern Richemont hat sich bei Dufry eingekauft und sich einen Aktienanteil von 5% gesichert. Damit setzt sich nach dem chinesischen Mischkonzern HNA, der mit gut einem Fünftel allerdings eine deutlich grössere Beteiligung an Dufry hält, ein weiterer Grossaktionär beim Reisedetailhändler in Szene. Die Aktie setzt an der Börse den Steigerungslauf seit Jahresbeginn nach einer kurzen Verschnaufpause fort.

Über die auf der britischen Kanalinsel Jersey domizilierten Richemont Luxury Group Limited hat sich Richemont an Dufry beteiligt und dabei die Meldeschwelle von 5% überschritten. Die Investment-Tochter besitzt durch den Kauf von Dufry-Aktien seit dem 10. Mai 2017 eine Beteiligung von 5,000001%, wie aus einer am Freitag auf der Internetseite der SIX Group veröffentlichten Pflichtmitteilung hervorgeht. Davor besass Richemont, der bekannte Marken wie Cartier, IWC, Piaget oder Montblanc angehören, keinen nennenswerten Anteil an Dufry.

Wie ein Dufry-Sprecher auf Anfrage von AWP am Freitag erklärte, sei das Management über den Aktienkauf informiert worden. Man kenne Richemont gut und pflege langjährige Geschäftsbeziehungen, so der Sprecher in einer kurzen Stellungnahme ...

