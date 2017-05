Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Freitag mit höheren Kursen auf breiter Front beendet. Nach einem bereits freundlichen Start baute der SMI am kleinen Verfallstermin seine Gewinne im Tagesverlauf kontinuierlich aus und eroberte die am Vortag verlorene Marke von 9'000 Punkten zurück. In Marktkreisen wurden die Avancen als technische Gegenreaktion auf die hohen Verluste der beiden Vortage bezeichnet. Nach drei starken Wochen ist die Wochenbilanz dennoch wieder einmal negativ.

Trotz der technischen Erholung dominierten auch zum Wochenende die kritischen Kommentare im Zusammenhang mit der US-Politik. Die täglichen Meldungen über das Chaos im Weissen Haus würden Spuren in den Köpfen der Investoren hinterlassen, hiess es bei Händlern. Mit der zuletzt häufiger genannten Möglichkeit eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Trump wurde in Börsenkreisen auch bereits der Begriff "Trexit" kreiert. Gleichzeitig wurde aber auch darauf hingewiesen, dass dies lediglich Spekulationen seien.

Der Swiss Market Index (SMI) zog um 0,94% auf 9'022,51 Punkte an. Im Wochenvergleich ergab sich dennoch ein Minus von 1,1%. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, legte 1,05% auf 1'420,2 Punkte zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) 1,00% auf 10'238,22 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen bis auf ...

