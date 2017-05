Der neue französische Staatschef Macron fordert mehr Engagement von Deutschland und Europa im Anti-Terror-Kampf in Mali. Er habe bereits zu Wochenbeginn mit Kanzlerin Angela Merkel in Berlin darüber gesprochen.

Frankreich will Deutschland und Europa beim Antiterrorkampf im westafrikanischen Mali verstärkt in die Pflicht nehmen. "Frankreich gewährleistet in Mali und anderen Einsatzgebieten die europäische Sicherheit", sagte der neue französische Staatschef Emmanuel Macron am Freitag bei einem Truppenbesuch in der nördlichen Stadt Gao.

Deutschland und andere europäische Länder könnten beispielsweise mehr tun bei der Unterstützung, einer "Partnerschaft der Ausrüstung" oder bei der Entwicklung des Landes, fügte ...

