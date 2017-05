Mit der kurzfristigen Beruhigung an den Märkten rücken fundamentale Faktoren wieder stärker in den Fokus. Im Blickpunkt stehen vor allem die Ergebnisse der jüngsten Berichtssaison. Im DAX übertrafen rund 80 Prozent der Unternehmen die Gewinnerwartungen, was deutlich über dem langfristigen Durchschnitt von 50 Prozent liegt. Noch besser lief es auf der Umsatzebene: 90 Prozent der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...