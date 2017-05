New York - An der Wall Street ist eine von politischem Chaos überschattete Handelswoche recht versöhnlich zu Ende gegangen. Der Dow Jones Industrial setzte am Freitag seine am Vortag begonnene Erholung fort und schloss 0,69 Prozent höher bei 20'804,84 Punkten. Zuletzt hatten erfreuliche Konjunkturdaten für etwas Beruhigung gesorgt. Wegen des Kursrutsches am Mittwoch aber steht auf Wochensicht noch ein leichtes Minus von 0,44 Prozent zu Buche. Der marktbreite S&P-500-Index gewann am Freitag 0,68 Prozent auf 2381,73 Punkte. Für den Technologiewerte-Index Nasdaq 100 ging es um 0,45 Prozent auf 5651,56 Zähler nach oben.

Derweil steht US-Präsident Donald Trump weiter wegen der Entlassung von FBI-Chef James Comey und den Ermittlungen in der Russland-Affäre unter Druck. Nachdem aber der Risikoappetit der Anleger zur Wochenmitte noch dem "Politzirkus" in Washington rund um Trump zum Opfer gefallen sei, sieht Marktanalyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda in der jüngsten Gegenbewegung nun ein Indiz dafür, dass es sich bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...