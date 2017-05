Jahn Regensburg darf weiter vom Aufstieg in die 2. Bundesliga träumen: Der Verein beendete die Saison der 3. Liga nach einen 1:0-Sieg bei Preußen Münster auf dem Relegationsplatz drei. Der 1. FC Magdeburg gewann gegen die Sportfreunde Lotte zwar mit 2:0, das reichte aber nicht, um an Regensburg vorbeizuziehen.

Der MSV Duisburg und Holstein Kiel standen bereits nach dem 37. Spieltag als die beiden Direktaufsteiger in die 2. Bundesliga fest. Drittliga-Meister wurde Duisburg, Kiel wurde Zweiter. Auf welchen Gegner Regensburg in der Relegation trifft, entscheidet sich am Sonntag. Aktuell befindet sich 1860 München in der 2. Bundesliga auf Relegationsrang 16.