Die Nordfrost investiert in ihr Bremerhavener Tiefkühlhaus und schafft an diesem Standort damit 10.000 zusätzliche Palettenstellplätze. Nach Abschluss des nun anlaufenden Genehmigungsverfahrens will NORDFROST noch in diesem Jahr mit dem Neubau beginnen. Die Inbetriebnahme des neuen Bauteils soll spätestens im vierten Quartal 2018 erfolgen. Das...

