Grässlin, seit 2007 Teil des US-amerikanischen Energiemanagement-Konzerns Intermatic Inc, will sich mit einem neu aufgestellten Vertriebsteam und einem Fokus auf die Produktentwicklung positionieren. Die Verlagerung soll die Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität des Unternehmens langfristig sichern. Geplant ist, die Verlagerung bis Mitte 2018 abzuschließen. Trotz der Verlagerung will man in Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...