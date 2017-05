DAX - 50er-Retracement erreicht

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Hallo am Vormittag,

der DAX® setzte am Freitag die Erholung nach dem Kursrutsch vom Mittwoch weiter fort. Auch zu Wochenbeginn startet das deutsche Börsenbarometer zunächst freundlich in den Handel, es finden sich allerdings keine Anschlusskäufer.



Ein Blick auf den Stundenchart zeigt, dass der deutsche Leitindex seit dem Tief der vergangenen Woche knapp unterhalb der 12.500 Punkte-Marke ziemlich genau 50% der Abwärtswelle korrigiert hat. In der Eröffnung wurde am Morgen das 50%-Retracement im Bereich 12.665 Punkte erreicht. Solange diese Marke nicht nachhaltig und vor allem auf Stundenschlusskursbasis überwunden werden kann, wird ausgehend vom aktuellen Niveau tendenziell ein erneuter Schwächeanfall präferiert. Dieser könnte das deutsche Börsenbarometer in den kommenden Handelstagen wieder zurück unter die 12.500 Punkte-Marke führen. Oberhalb von 12.665 Punkten entsteht hingegen weiteres Erholungspotenzial.

DAX® in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 04.05.2017 - 22.05.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2012 - 01.05.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Turbo Bull auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HU72P0 18,04 10.850 7,01 30.06.2017 DAX® Index HU75AS 14,11 11.240 8,86 30.06.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 22.05.2017; 10:12 Uhr

Turbo Bear auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HU719F 2,87 12.900 47,48 30.06.2017 DAX® Index HU707B 13,33 13.950 9,61 30.06.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 22.05.2017; 10:12 Uhr

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag DAX - 50er-Retracement erreicht erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).