Clorox zahlt seit über einem Vierteljahrhundert kontinuierlich steigende Dividenden und ist ein ziemlich typischer Ausschüttungs-Aristokrat: Defensive Branche, halbwegs ordentliche Dividendenrendite - und ein Payout, der sich sukzessive dem oberen Ende des DividendenAdel-Korridors nähert. Noch vor zehn Jahren hat Clorox im Drei-Jahres-Durchschnitt weniger als ein Drittel der Gewinne an die Aktionäre ausgekehrt; inzwischen liegt die Quote bei fast 70%. Will heißen: Die Dividende ist zuletzt deutlich stärker gestiegen als der Jahresüberschuss. Bei einer KGV-Bewertung von 25 ist das durchaus ein Warnsignal, wenngleich man für die nächsten Jahre wohl keine Dividendenkürzung befürchten muss. Aber ein bisschen mehr Dynamik...

Den vollständigen Artikel lesen ...