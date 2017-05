Am 18. May gingen die Finanzmärkte erneut durch einen Schockmoment, als Trump für einen weiteren Skandal auf den hoch gelaufenen Finanzmärkten sorgte. Im DE30 (Dax als Basiswert) konnte man daher den größten Rückgang seit Jahresbeginn im Tageschart bereits sehen. Am Freitag beruhigte sich die Lage der Investoren etwas und ein Anstreben der Marke bei 13.000 Punkten ist immer noch gegeben. In dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...