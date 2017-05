Bis zu elf Millionen Kilowattstunden Strom soll der 5,9-Megawatt-Solarpark im Jahr produzieren. IBC Solar übernimmt auch die Wartung der Photovoltaik-Anlage.Die türkische Regionalgesellschaft der IBC Solar AG hat nach sechs Monaten Bauzeit eine 5,9-Megawatt-Photovoltaik-Anlage in der Provinz Gaziantep in Betrieb genommen. Der Solarpark soll jährlich elf Millionen Kilowattstunden in das Netz einspeisen und bis zu 7.000 Tonnen CO2 einsparen, wie das deutsche Solarunternehmen am Montag mitteilte. Die Anlage sei in sieben kleinere Projekte mit jeweils weniger als einem Megawatt aufgeteilt, um eine ...

