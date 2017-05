Durch die Einstellung neuer Kundenberater hat die Schweizer Privatbank Julius Bär bei der reichen Kundschaft wieder mehr Geld eingesammelt. In den ersten Monaten 2017 wuchsen die verwalteten Vermögen um sechs Prozent.

Bei der Schweizer Privatbank Julius Bär trägt die Einstellung neuer Kundenberater Früchte. Von Januar bis April sammelte das Züricher Institut bei der vermögenden Kundschaft wieder mehr Gelder ein: Das Nettoneugeldwachstum habe sich beschleunigt und auf die Mitte des Zielbereichs von vier bis sechs Prozent zubewegt, teilte die Bank am Montag mit. Im Vorjahr lag das Plus bei vier Prozent und damit am unteren Ende der Zielbandbreite. ...

