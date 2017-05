In einem Interview mit dem "Spiegel" erklärt Asbeck, was nach seiner Meinung den größten deutschen Photovoltaik-Hersteller in die Zahlungsunfähigkeit getrieben hat. Er sieht die Gründe vor allem in den Überkapazitäten und Staatskrediten der chinesischen Konkurrenten, mit denen Solarworld auf Dauer nicht mithalten konnte.Vorstandschef Frank Asbeck äußerte sich erstmals im "Spiegel" nach dem Insolvenzantrag der Solarworld AG und ihren deutschen Tochtergesellschaften vor rund zehn Tagen. Er erklärte, dass ihn die ungewisse Zukunft seines Unternehmens persönlich sehr belaste. Den Grund für die Insolvenz ...

