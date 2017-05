Bei einem Konzert in der britischen Stadt Manchester ist es am Montagabend zu chaotischen Szenen und einem Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften gekommen. Die Polizei bestätigte, es gebe eine Anzahl an bestätigten Todesfällen und Verletzten.

Zuvor war von Explosionen im Umfeld der Manchester Arena berichtet worden. Auf Bildern waren Menschen zu sehen, die panisch aus der Arena liefen. Dort hatte die US-Schauspielerin und Sängerin Ariana Grande am Montagabend einen Auftritt. Die Sicherheitskräfte riefen die Bevölkerung auf, die Gegend rund um die Manchester Arena zu meiden.