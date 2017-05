GLIDE freut sich, die 18. jährliche eBay-Wohltätigkeitsauktion für Power Lunch mit Warren Buffett bekannt geben zu dürfen.Gebote für diesjährige über eBay for Charity laufende Auktion können von Sonntag, dem 4. Juni 19:30 PDT, bis Freitag, den 9. Juni 19:30 PDT, abgegeben werden. Das jährliche Power Lunch mit Buffett unterstützt die Wohltätigkeitsorganisation GLIDE in ihrem Vorhaben, den obdachlosen, armen und schutzbedürftigsten Einwohnern von San Francisco bedingungslose Unterstützung und Liebe zukommen zu lassen. Der erfolgreiche Bieter bzw. die erfolgreiche Bieterin wird die Gelegenheit haben, gemeinsam mit Buffet und sieben Freunden bei Smith Wollensky in New York City zu Mittag zu essen. Das Anfangsgebot liegt bei 25.000 US-Dollar, und alle Bieter müssen sich unter ebay.com/GLIDE vorab qualifizieren, bevor sie ihre Angebote abgeben können. Bislang konnten mit der Hilfe von eBay for Charity mehr als 23 Millionen US-Dollar für GLIDE eingenommen werden.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170522006447/de/

GLIDE co-founder Rev. Cecil Williams, Warren Buffett, GLIDE co-founder Janice Mirikitani (Photo: Business Wire)

"Herr Buffett glaubt fest an die Macht der Inklusion und Gelegenheit. Aus diesem Grund kümmern wir uns um die am meisten benachteiligten Einwohner San Franciscos. Durch unser Programm sind wir Hoffnungsträger und Zufluchtsort bedingungsloser Liebe für alle", sagte der Mitbegründer von GLIDE und Minister of Liberation, Reverend Cecil Williams.

"Jeder, der GLIDE einmal erlebt hat, geht als Glaubender wieder heraus", sagte Buffett. "Man muss es sehen, um es zu glauben, aber wenn man es sieht, glaubt man es."

"Wir glauben daran, Brücken zu bauen, keine Mauern", sagte die Mitbegründerin von GLIDE, Janice Mirikitani. "Warren Buffett und die großzügigen Bieter ermöglichen uns die Bereitstellung eines ganzheitlichen Spektrums erstklassiger Leistungen, die dringliche Bedürfnisse decken, das Leben von Menschen verbessern und den menschlichen Geist erheben."

"Mit eBay for Charity machen wir es ganz einfach, dass jede Transaktion bedeutende Auswirkungen für Tausende von Wohltätigkeitsorganisationen hat", sagte der President und CEO von eBay, Devin Wenig. "Bislang hat unsere Plattform dazu beigetragen, mehr als 725 Millionen US-Dollar aufzubringen. Wir sind weiterhin große Unterstützer von GLIDE und hoffen, dass diese Auktion die Organisation in ihrem Vorhaben, Gleichheit und Inklusion für alle zu fördern, weiter voranbringen wird."

Die siegreichen Gebote haben bisher zwischen 25.000 US-Dollar (vor der Beteiligung von eBay) und 3.456.789 US-Dollar gelegen. Die eingenommenen Mittel fließen direkt in die Unterstützung der Programme von GLIDE, die Menschen bei der Bewältigung von Hunger, Armut und Obdachlosigkeit helfen.

Für weitere Informationen über die Auktion wenden Sie sich bitte an GLIDE unter 415.674.6060, Buffett@GLIDE.orgoderbesuchen Sie eBay.com/GLIDE. Weitere Informationen über GLIDE erhalten Sie unter GLIDE.org.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170522006447/de/

Contacts:

für GLIDE

Denise Lamott, 415-381-8793

Denise@DeniseLamottPR.com

oder

für eBay

Kari Ramirez, 408-219-5120

karamirez@ebay.com