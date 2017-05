In Manchester ist am Dienstagmittag ein Shopping-Center evakuiert worden. Das berichten mehrere britische Medien übereinstimmend.

Die Gründe für die Evakuierung waren zunächst unklar. Augenzeugen berichteten der BBC, dass sie Schüsse gehört hätten. Außerdem soll es laut Augenzeugenberichten angeblich eine Festnahme gegeben haben. Das Shopping-Center befindet sich in der Nähe der Manchester Arena, in der sich am Montagabend ein Selbstmordattentäter bei einem Pop-Konzert in die Luft gesprengt hatte.

Dabei waren nach aktuellen Angaben mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen und mindestens 59 weitere Personen verletzt worden. Unter den Opfern befinden sich laut Großbritanniens Premierministerin Theresa May auch viele Jugendliche und Kinder.