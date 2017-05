Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Dienstagmittag auf breiter Front im Minus. Der Leitindex SMI hat die Verluste im bisherigen Tagesverlauf ausgeweitet, notiert aber weiterhin oberhalb der derzeit psychologisch wichtigen Marke von 9'000 Punkten. Der Markt präsentiere sich etwas ideenlos, hiess es im Handel. Im Grossen und Ganzen werde bis auf wenige Spezialsituationen das verkauft, was am Vortag gut gelaufen sei. Dies zeige sich beispielhaft bei den Indexschwergewichten Nestlé und Novartis, die für relativ starken Abwärtsdruck sorgen.

Grundsätzlich präsentiere sich die Stimmung aber als recht robust, was durch aktuelle Wirtschaftsdaten aus Europa untermauert werde. So stieg in Deutschland der vielbeachtete Ifo-Geschäftsklima auf ein Rekordhoch und in Frankreich hellte sich das Geschäftsklima auf. Ins positive Bild füge sich auch die relative Eurostärke zum Franken ein. Und da US-Präsident Donald Trump derzeit auf Auslandsreise ist und damit fern dem Politikbetrieb in Washington, habe sich auch die zuletzt sprunghaft angestiegene Unsicherheit an den Märkten etwas gelegt.

Der Swiss Market Index (SMI) büsst gegen 12.10 Uhr 0,46% auf 9'042,90 Punkte ein und notiert damit nur weniger Zähler über dem bisherigen Tagestief. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verliert 0,34% auf 1'424,45 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,41% auf 10'266,11. Von den 30 wichtigsten Titeln stehen ...

