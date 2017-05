Starkoch Jamie Oliver empfiehlt Kindern Kräuter, Öl und Parmesan für die Schultasche: "Du magst das Essen in deiner Schule nicht? Manchmal kannst du es ganz leicht pimpen", sagte Oliver der Wochenzeitung "Die Zeit". Er rät: Kinder sollten zu Hause ein paar Zweige frische Kräuter einpacken: "Majoran, Oregano oder Thymian".

Die Kinder sollten sie waschen und "in einer Frühstücksbox mit in die Schule" nehmen. Außerdem sollte noch ein Fläschchen Olivenöl und etwas geriebener Parmesankäse eingepackt werden, so Oliver. In der Mensa sollten sich die Kinder nur die Nudeln auf den Teller geben lassen und diese mit dem Öl, den Kräutern und dem Käse mixen. Wenn man noch etwas Salz und Pfeffer darüber streue, habe man schon "eine aufregende Mahlzeit".