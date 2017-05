Der Schauspieler Roger Moore ist tot. Das teilte seine Familie über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Demnach starb er im Alter von 89 Jahren in der Schweiz an einer Krebserkrankung. Bekannt war Moore vor allem für seine Rolle als James Bond. In den 1970er und 1980er Jahren spielte er in insgesamt sieben Filmen den britischen Geheimagenten. 2003 wurde er zum Knight Commander of the British Empire (KBE) ernannt, in der Folge durfte er sich Sir Roger Moore nennen.